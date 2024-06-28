В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Два легковых автомобиля — «Lada Kalina» и «Audi A6» — столкнулись в Октябрьском районе Пензы, пострадали четыре человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло около дома №3А на улице Гагарина вечером 27 июня, за рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1987 года рождения, иномаркой, которая после удара врезалась в световую опору, управлял молодой человек 2004 года рождения.

«В результате происшествия водитель «Lada Kalina» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажиры «Audi A6» — две девушки 2006 года рождения и молодой человек 2002 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.