В Пензенской области следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при падении с планера Происшествия

Пенза, 30 июня 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при падении с планера в Бессоновском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«29 июня 2024 года 54-летний мужчина совершал полет на планере на территории спортивного аэроклуба в Бессоновском районе, в связи с поломкой в воздухе летательного аппарата мужчина упал с высоты 900 метров и от полученных травм скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время следователем и следователем-криминалистом проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.