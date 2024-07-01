В Кузнецком районе столкнулись два мотоцикла с подростками, пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Два мотоцикла с подростками столкнулись в Кузнецком районе Пензенской области, пострадали четыре человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на полевой дороге в селе Алексеевка 30 июня, за рулем одного мотоцикла находился юноша 2009 года рождения, другим управлял подросток 2010 года рождения.

«В результате происшествия водитель мотоцикла «MotoLand Alpha RF» и его пассажир – мальчик 2010 года рождения, водитель мотоцикла «MotoLand Alpha ZS50F» и его пассажир – девочка 2010 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.