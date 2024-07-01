Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в оздоровительном центре «Белка» Происшествия

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о массовом отравлении детей в оздоровительном центре «Белка» в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В СМИ и социальной сети сообщается о массовом отравлении детей в лагере «Белка» в городе Пензе. 27 и 28 июня текущего года после приема пищи в столовой около 30 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью с болями в животе. Часть из них помещена в специальный изолятор. Отмечается, что ранее в учреждении был выявлен факт несоблюдения эпидемиологических норм», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что следственным управлением СКР по Пензенской области начата процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.