В Пензе при столкновении легковушки и электросамоката пострадали два человека Происшествия

Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Два человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении легкового автомобиля «Mitsubishi Lancer» и электросамоката в Октябрьском районе Пензы.

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Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Лозицкой 3 июля, за рулем иномарки находилась девушка 1997 года рождения, электросамокатом управлял молодой человек 2002 года рождения.

«В результате происшествия пассажир электросамоката – девочка 2007 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель электросамоката после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.