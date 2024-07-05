В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в результате падения из окна Происшествия

Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели годовалого ребенка в результате падения из окна квартиры на шестом этаже дома в Ленинском районе Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 4 июля 2024 года девочка выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома на улице 8 Марта в городе Пензе. Пострадавший ребенок госпитализирован в больницу, однако, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, ребенок погиб. В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.