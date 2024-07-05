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В Городищенском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины

17:38 | 05.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 56-летнего жителя Городищенского района Пензенской области, тело которого было обнаружено в пруду около села Средняя Елюзань.

В Городищенском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 4 июля 2024 года в пруду около села Средняя Елюзань обнаружено тело 56-летнего местного жителя. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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