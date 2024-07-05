В Бессоновском районе «КамАЗ» с полуприцепом съехал с дороги в кювет и опрокинулся, погиб мужчина
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Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Бессоновском районе Пензенской области, погиб пассажир грузовика.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 656 км федеральной трассы М5 «Урал» днем 5 июля, за рулем находился мужчина 1978 года рождения.
«В результате происшествия пассажир автомобиля – мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.