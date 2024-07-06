В Каменке начата проверка по факту травмирования ребенка в результате падения из окна Происшествия

Пенза, 6 июля 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту травмирования 2-летней девочки в результате падения из окна на третьем этаже дома в Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В каменском межрайонном следственном отделе регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту травмирования 2-летнего ребенка при падении с высоты. По предварительным данным, утром 5 июля 2024 года, облокотившись на москитную сетку, девочка выпала из окна остекленной лоджии квартиры, расположенной на третьем этаже дома в городе Каменке», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь, в момент происшествия мать ребенка находилась в квартире.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.