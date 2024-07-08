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В Нижнеломовском районе браконьер убил лося

12:54 | 08.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Факт незаконной добычи лося выявлен на территории Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в понедельник, 8 июля.

В Нижнеломовском районе браконьер убил лося. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В минувшие выходные дни сотрудниками управления по охране надзору и регулированию использования животного мира [...] выявлен факт незаконной добычи лося на территории охотничьих угодий Нижнеломовского района», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к осуществлению незаконной охоты.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 240 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

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