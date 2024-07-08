Под Пензой столкнулись две иномарки, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Автомобили «Suzuki Grand Vitara» и «BMW 525i» столкнулись в Пензенском районе, пострадали три человека.

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Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло на 5 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» 7 июля, за рулем первой иномарки находился мужчина 1962 года рождения, вторым автомобилем, который после удара оказался в кювете, управлял молодой человек 2005 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Suzuki Grand Vitara» – женщина 1958 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля «BMW 525i» – мужчина 1995 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.