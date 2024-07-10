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В Каменском районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре

09:00 | 10.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в доме на улице Московской в селе Кобылкино Каменского района Пензенской области.

В Каменском районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 9 июля 2024 года в доме по улице Московской в селе Кобылкино Каменского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 52-летнего мужчины. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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