В Каменском районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в доме на улице Московской в селе Кобылкино Каменского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 9 июля 2024 года в доме по улице Московской в селе Кобылкино Каменского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 52-летнего мужчины. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.