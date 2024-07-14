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В Вадинске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

10:17 | 14.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 14 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в Вадинске Пензенской области.

В Вадинске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 12 на 13 июля 2024 года в доме на улице Новой Покровской селе Вадинск произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 46-летнего мужчины. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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