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В Пензе начата проверка по факту падения ребенка из окна квартиры на 3 этаже

16:02 | 18.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Проверка по факту травмирования полуторагодовалого ребенка при падении из окна квартиры, расположенной на 3 этаже, организована в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе начата проверка по факту падения ребенка из окна квартиры на 3 этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 17 июля 2024 года, облокотившись на москитную сетку, мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома в Октябрьском районе города Пензы. Пострадавший ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в момент происшествия мать ребенка находилась в квартире.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

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