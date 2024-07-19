В Бековском районе утонул 15-летний подросток, следователи начали проверку Происшествия

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту гибели 15-летнего подростка, который утонул во время купания в реке Хопер на территории Бековского района Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 18 июля 2024 года в рабочем поселке Беково несовершеннолетний со сверстниками купался в реке Хопер в не оборудованном для купания месте без присмотра взрослых. Во время купания подросток утонул», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия.

«Каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — отмечается в тексте.