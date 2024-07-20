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В Пензенской области утонул 7-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

11:29 | 20.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 20 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 7-летнего мальчика во время купания в водоеме в Лопатинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области утонул 7-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 19 июля 2024 года в селе Старый Вершаут Лопатинского района мальчик в присутствии отца купался в пруду в не оборудованном для этого месте. В процессе купания ребенок утонул», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего, причин и условий произошедшего», — поясняется в сообщении.

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