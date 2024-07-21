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В Пензе начата проверка по факту травмирования девочки-подростка, которая на квадроцикле уходила от погони ДПС

09:07 | 21.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 21 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования 13-летней девочки, которая на квадроцикле уходила от погони ДПС в Пензе.

В Пензе начата проверка по факту травмирования девочки-подростка, которая на квадроцикле уходила от погони ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 19 июля 2024 года на улице Дорожной в городе Пензе несовершеннолетняя, не имеющая права управления мототранспортом, управляя квадроциклом, пыталась скрыться от патрульной автомашины сотрудников ДПС. При маневрировании произошло столкновение квадроцикла со служебным автомобилем. В результате ДТП девочка с полученными телесными повреждениями госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Угрозы ее жизни не имеется», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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