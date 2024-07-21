В Сердобском районе возбуждено дело по факту ДТП, в котором один человек погиб и пятеро пострадали Происшествия

Пенза, 21 июля 2024. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали.

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«По данным следствия, вечером 19 июля 2024 года в Сердобском районе произошло столкновение [...] «Chevrolet Niva» и «Lada Granta». В результате ДТП пассажир автомашины «Chevrolet Niva» – 31-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Оба водителя и трое малолетних детей, находившихся в автомашине «Chevrolet Niva», госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.