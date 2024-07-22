В Пензенском районе утонул молодой человек, следователи начали проверку Происшествия

Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели молодого человека, утонувшего в реке Суре на территории Пензенского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 21 июля 2024 года во время купания в реке Суре молодой человек далеко отплыл от берега и утонул. Погибший извлечен из воды сотрудниками пензенского пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.