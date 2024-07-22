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Число жертв ДТП в Сердобском районе увеличилось до двух

16:07 | 22.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Число жертв ДТП с участием автомобилей «Chevrolet Niva» и «Lada Granta», произошедшего в Сердобском районе Пензенской области вечером 19 июля, увеличилось до двух. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

Число жертв ДТП в Сердобском районе увеличилось до двух. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 19 июля 2024 года в 19.20 на 5 км автомобильной дороги «Сердобск — Куракино» произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Niva» под управлением мужчины 1989 года рождения и автомобиля «Lada Granta» под управлением водителя – мужчины 1997 года рождения, после чего автомобиль «Chevrolet Niva» совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля «Chevrolet Niva» – женщина 1992 года рождения скончалась на месте, водитель автомобиля «Lada Granta» скончался впоследствии в медицинском учреждении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель автомашины «Chevrolet Niva», а также пассажиры — мальчики 2012, 2013 и 2024 годов и женщина 1985 года рождения были госпитализированы.

Ранее в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области сообщили, что по факту ДТП в Сердобском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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