Прокуратура начала проверку по факту гибели 7-летней девочки при пожаре в Земетчино Происшествия

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Прокуратура начала проверку по факту гибели 7-летней девочки при пожаре в частном домовладении на территории рабочего поселка Земетчино Пензенской области.

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«По предварительным данным, в результате произошедшего около 00.33 25 июля 2024 года в рабочем поселке Земетчино пожара частично уничтожено домовладение, в котором без присмотра взрослых находился малолетний ребенок. По данному факту прокуратурой района организована проверка работы органов системы профилактики с семьей несовершеннолетнего, выясняются условия его жизни и воспитания, исполнение родителями своих обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор района принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Кроме того, прокуратурой района осуществляется контроль за ходом доследственной проверки, проводимой органом предварительного расследования по факту гибели ребенка», — отмечается в тексте.