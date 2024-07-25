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По факту гибели ребенка при пожаре в Земетчино возбуждено уголовное дело

16:37 | 25.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 7-летней девочки в результате пожара в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

По факту гибели ребенка при пожаре в Земетчино возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, сегодня ночью в жилом доме по улице Некрасова в рабочем поселке Земетчино произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело 7-летней девочки. По имеющимся данным, в момент возникновения возгорания девочка находилась дома одна», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что каких-либо повреждений на теле ребенка, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной пожара могла стать эксплуатация неисправного электрооборудования», — добавляется в сообщении.

В тексте поясняется, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели малолетней и произошедшего пожара.

«Кроме того, следователем будет дана правовая оценка действиям матери, оставившей ребенка без присмотра, будут исследованы условия проживания и воспитания малолетней девочки», — говорится в нем.

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