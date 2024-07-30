В Бессоновском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 60-летнего мужчины при пожаре, который произошел в трехквартирном доме в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что [...] в доме на улице Советской в селе Грабово Бессоновского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в тексте.