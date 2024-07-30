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Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении мужчины в котлован в Пензе

16:04 | 30.07.2024 | Происшествия

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Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о мужчине, который упал в котлован на улице Ульяновской в Пензе.

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении мужчины в котлован в Пензе

Фото: Penza.sledcom.ru

«В региональных СМИ размещена информация о падении мужчины в котлован. По данному факту [...] организовано проведение проверки. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в связи с проведением ресурсоснабжающей организацией работ на коммунальных сетях около одного из домов по улице Ульяновской в городе Пензе выкопан котлован, в который 27 июля 2024 года упал 21-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая квалифицированная помощь. Угрозы его жизни и здоровью не имеется», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в частности, будет дана оценка принятым сотрудниками организации мерам по обеспечению безопасности граждан при проведении работ.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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