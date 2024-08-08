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В реке Сердобе утонула 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело

09:00 | 08.08.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. 11-летняя девочка утонула в реке Сердобе на территории Сердобского района Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В реке Сердобе утонула 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 7 августа 2024 года в районе села Рощино Сердобского района несовершеннолетняя со сверстниками купалась в реке Сердобе в не оборудованном для купания месте без присмотра взрослых. Во время купания девочка утонула. Следователем проведен осмотр места происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено, с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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