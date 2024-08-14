В Пензе из Суры извлекли тело мужчины, его личность устанавливается Происшествия

Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра извлекли тело мужчины из реки Суры недалеко от улицы Ново-Черкасской вечером в минувший вторник, 13 августа, по факту его смерти организована проверка. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность мужчины устанавливается. На момент осмотра погибший был одет в рубашку серого цвета с коротким рукавом, джинсы синего цвета, кроссовки синего цвета», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.