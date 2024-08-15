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В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна на 6 этаже

16:03 | 15.08.2024 | Происшествия

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Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Проверка по факту травмирования 2-летнего ребенка в результате падения из окна квартиры на 6 этаже дома на улице Калинина организована в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна на 6 этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 14 августа 2024 года мальчик, облокотившись на москитную сетку, упал из окна квартиры, расположенной на 6 этаже дома по улице Калинина в городе Пензе. В момент происшествия в квартире находилась мать ребенка. Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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