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В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев

10:05 | 18.08.2024 | Происшествия

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Пенза, 18 августа 2024. PenzaNews. Два факта незаконной рубки деревьев общим объемом более 10 кубометров выявлено в двух лесничествах в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Мокшанского лесничества обнаружена незаконная вырубка дубов объемом 8,55 кубометра. [...] На территории Ахунско-Ленинского лесничества обнаружена незаконная вырубка дубов и лип объемом 1,59 кубометра», — сказано в тексте.

Из него следует, что в первом случае нарушитель уже найден, во втором — материалы переданы в правоохранительные органы для определения виновных лиц и привлечения их к ответственности.

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