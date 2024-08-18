В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка
Печать
Пенза, 18 августа 2024. PenzaNews. Факт незаконной добычи песка выявлен на территории Колышлейского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«На территории Трескинского сельсовета выявлен факт самовольной добычи песка. Данное место расположено в 1,3 км западнее села Трескино. [...] На территории вышеуказанного участка с помощью большегрузной (карьерной) техники производилась работа по выемке и вывозу песка, а также осуществлялись работы по подготовке новой площади для добычи общераспространенного полезного ископаемого», — сказано в тексте.
Из него следует, что соответствующая информация была передана сотрудникам полиции.