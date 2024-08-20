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При пожаре в Пензенском районе пострадали четыре человека

16:25 | 20.08.2024 | Происшествия

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Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате пожара в срубовом доме в селе Кучки Пензенского района Пензенской области во вторник, 20 августа.

При пожаре в Пензенском районе пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В селе Кучки на улице Центральной произошел пожар в срубовом доме, где находились четыре человека, из них двое детей. Предварительно, огонь возник из-за замыкания электропроводки, стремительно охватив веранду, распространился на все строение площадью 120 кв. метров. Семья самостоятельно выбралась из горящего дома, к сожалению, получив ожоги», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по Пензенской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что для ликвидации последствий пожара привлекались 13 человек и четыре единицы техники.

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