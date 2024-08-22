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Обнаружено тело мужчины, пропавшего во время купания в Сурском водохранилище

09:21 | 22.08.2024 | Происшествия

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Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Рыбак обнаружил тело мужчины, который пропал 20 августа во время купания в Сурском водохранилище в Пензенском районе Пензенской области, по факту его смерти организована проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Обнаружено тело мужчины, пропавшего во время купания в Сурском водохранилище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 20 августа 2024 года мужчина в компании знакомых находился на берегу Сурского водохранилища на территории Пензенского района, где они употребляли спиртное. Через некоторое время 44-летний мужчина пошел купаться в не оборудованном для этого месте и не вернулся. Его приятель незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что тело погибшего было обнаружено 21 августа недалеко от того места, где купался мужчина.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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