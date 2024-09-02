По факту смертельного пожара в Земетчино организована проверка Происшествия

Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели двоих человек в результате пожара в рабочем поселке Земетчино Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 1 сентября 2024 года в доме по улице Гоголя в рабочем поселке Земетчино произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела 80-летнего мужчины и его 78-летней супруги. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, очаг пожара находился в помещении кухни в месте расположения газовой плиты.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти двух человек и причины произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.