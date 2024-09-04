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В Никольском районе автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся, водитель погиб

16:56 | 04.09.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21124» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Никольском районе Пензенской области, водитель погиб.

В Никольском районе автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся, водитель погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 80 км автодороги «Городище — Никольск — Ночка — граница области» ночью 4 сентября, за рулем находился молодой человек 2004 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажир автомобиля – девушка 2002 года рождения получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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