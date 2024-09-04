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В Бековском районе столкнулись кроссовер и трактор, пострадали два человека

18:05 | 04.09.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля «Nissan Qashqai» и трактора, которое произошло на 80 км дороги «Тамбов — Пенза» — Беково» в Бековском районе Пензенской области в минувший вторник, 3 сентября.

В Бековском районе столкнулись кроссовер и трактор, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки, которая после удара оказалась в кювете, находился мужчина 1971 года рождения, трактором управлял мужчина того же года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Nissan Qashqai» – женщина 1970 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель [...] после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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