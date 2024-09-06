В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника завода Происшествия

Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника одного из заводов в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 1 августа 2024 года слесарь-сантехник одного из заводов при проведении работ по обслуживанию холодильной камеры упал с лестницы с высоты около двух метров. При падении 59-летний мужчина получил травму руки, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допущенных нарушений требований охраны труда, повлекших травмирование работника.