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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника завода

17:47 | 06.09.2024 | Происшествия

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Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника одного из заводов в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника завода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 1 августа 2024 года слесарь-сантехник одного из заводов при проведении работ по обслуживанию холодильной камеры упал с лестницы с высоты около двух метров. При падении 59-летний мужчина получил травму руки, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе допущенных нарушений требований охраны труда, повлекших травмирование работника.

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