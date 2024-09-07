В Пензе организована проверка по информации в СМИ о получении ребенком травмы на детской площадке Происшествия

Пенза, 7 сентября 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по распространенной в СМИ информации о получении ребенком травмы на детской площадке в Пензе.

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«По предварительным данным, 10-летняя девочка получила травму руки при падении с детского игрового комплекса на придомовой территории многоквартирного жилого дома по улице Антонова в городе Пензе. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также техническое состояние детской игровой конструкции.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.