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По факту смертельного ДТП в Пензенском районе организована проверка

17:05 | 09.09.2024 | Происшествия

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту смертельного ДТП, произошедшего накануне на 416 км федеральной трассы «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

По факту смертельного ДТП в Пензенском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 8 сентября 2024 года в 8.20 [...] водитель автомобиля «Toyota Sienna» – мужчина 1995 года рождения допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия пассажиры автомобиля — мужчины 1993 и 1987 годов рождения — от полученных травм скончались», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель и пятеро пассажиров — девушки 2007 и 2005 годов рождения, а также мужчины 1964, 1988 и 2005 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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