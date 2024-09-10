Проверка начата по факту гибели женщины при пожаре в Башмаковском районе Происшествия

Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 47-летней женщины в результате пожара в жилом доме в селе Митрофаново Башмаковского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 9 сентября 2024 года в доме по улице Вяхирева в селе Митрофаново Башмаковского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело хозяйки дома. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки, очаг находился в помещении террасы.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.