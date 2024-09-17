В селе Армиево утонул молодой мужчина, проводится проверка Происшествия

Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 23-летнего жителя Пензы во время купания в пруду в селе Армиево Шемышейского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь на 16 сентября 2024 года в селе Армиево в Шемышейском районе молодой человек утонул во время купания в пруду. Знакомые, находившиеся на берегу, вытащили его на берег, однако признаков жизни он уже не подавал. Прибывшие работники скорой медицинской помощи констатировали его смерть», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.