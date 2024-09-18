Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Пензой Происшествия

Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Lada Vesta» и грузовика «Scania» с полуприцепом, которое произошло на 444 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе вечером в минувший вторник, 17 сентября.

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Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, за рулем легковушки, которая после удара врезалась в препятствие, съехала в кювет и опрокинулась, находился молодой человек 1998 года рождения, большегрузом управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Vesta» – женщина 1968 года рождения от полученных травм скончалась на месте, пассажир – девушка 2003 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель [...] после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.