В Кузнецком районе начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в вагончике-бытовке в рабочем поселке Верхозим Кузнецкого района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 25 сентября 2024 года в вагончике-бытовке в поселке Верхозим Кузнецкого района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 64-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причина пожара может быть связана с эксплуатацией металлической печи», — сказано в тексте.