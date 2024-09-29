В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара, который произошел в многоквартирном доме в Каменке Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 28 сентября 2024 года в квартире, расположенной на 5 этаже дома на улице Свердлова в городе Каменке, произошло возгорание. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело 37-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, очаг пожара находился в помещении жилой комнаты», — сказано в тексте.