14:57:02 Воскресенье, 29 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

13:13 | 29.09.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара, который произошел в многоквартирном доме в Каменке Пензенской области.

В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 28 сентября 2024 года в квартире, расположенной на 5 этаже дома на улице Свердлова в городе Каменке, произошло возгорание. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело 37-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, очаг пожара находился в помещении жилой комнаты», — сказано в тексте.

Читайте также
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Наталья Шалдаева назначена исполняющей полномочия главы Бессоновского района
Олег Мельниченко потребовал активизировать работу по уборке территорий в районах В Пензенской области приступили к уборке кукурузы на зерно
В Бековском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама