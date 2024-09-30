В Пензенской области за сутки потушено 56 пожаров Происшествия

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. 56 пожаров, из которых 43 связаны с горением сухой травы и мусора, потушено в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

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«В селе Пионер Кузнецкого района, сгорела деревянная баня площадью 30 кв. метров. Причиной пожара стало нарушение устройства и эксплуатации печи. В селе Калинино Пензенской района в СНТ «Калинка» загорелась сухая трава на площади 1 тыс. кв. метров, в результате сгорели три деревянных дома площадью 141 кв. метр. В городе Пензе на Транспортном переулке сгорели деревянные надворные постройки на площади 95 кв. метров и кирпичная хозяйственная постройка площадью 50 кв. метров. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также сотрудники МЧС были задействованы в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

«На территории Пензенской области действует особый противопожарный режим. Разведение и использование открытого огня категорически запрещено», — напоминается в сообщении.