В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в квартире дома на улице Колхозной в городе Кузнецке Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 30 сентября 2024 года в квартире дома на улице Колхозной в городе Кузнецке произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело 45-летнего мужчины», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорание находился в месте расположения веранды», — сказано в тексте.