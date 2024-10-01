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В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади более 21 га

14:30 | 01.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. Лесные пожары на площади 21,4 га ликвидированы в Каменском, Нижнеломовском, Камешкирском, Бековском, Городищенском и Земетчинском районах Пензенской области в минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади более 21 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что пожары произошли на территории Белинского, Мокшанского, Ломовского, Камешкирского, Сердобского, Чаадаевского и Юрсовского лесничеств.

«В тушении пожаров принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничеств», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что всего по состоянию на 1 октября 2024 года было ликвидировано 48 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 44,98 га.

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