В Пензенской области за сутки ликвидированы лесные пожары на площади более 53 га Происшествия

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Семь лесных пожаров на площади 53,21 га ликвидировано в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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В нем уточняется, что пожары произошли на территории нескольких лесничеств: Шемышейского (Шемышейский район), Сердобского (Сердобский район), Большевьясского (Никольский район), Камешкирского (Камешкирский район), Никольского (Никольский район) и Белинского (Башмаковский район).

«Всего по состоянию на 3 октября 2024 года был ликвидирован 61 лесной пожар, площадь, пройденная огнем, составила 128,74 га», — добавляется в тексте.