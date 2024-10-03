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В Пензенской области за сутки ликвидированы лесные пожары на площади более 53 га

13:17 | 03.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Семь лесных пожаров на площади 53,21 га ликвидировано в Пензенской области за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области за сутки ликвидированы лесные пожары на площади более 53 га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что пожары произошли на территории нескольких лесничеств: Шемышейского (Шемышейский район), Сердобского (Сердобский район), Большевьясского (Никольский район), Камешкирского (Камешкирский район), Никольского (Никольский район) и Белинского (Башмаковский район).

«Всего по состоянию на 3 октября 2024 года был ликвидирован 61 лесной пожар, площадь, пройденная огнем, составила 128,74 га», — добавляется в тексте.

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