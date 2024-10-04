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В Пензе возбуждено уголовное дело после гибели мужчины, ударившегося головой при падении на асфальт у подъезда

12:04 | 04.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено в Пензе в отношении 68-летнего мужчины, толкнувшего знакомого, который в результате упал на асфальт у подъезда, ударился головой и умер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В Пензе возбуждено уголовное дело после гибели мужчины, ударившегося головой при падении на асфальт у подъезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 17 сентября 2024 года около одного из многоквартирных домов по улице Терновского в городе Пензе в ходе разговора о работе лифта между подозреваемым и его знакомым возник спор, в результате которого он толкнул потерпевшего рукой в область груди. Мужчина упал с входной платформы подъезда на асфальт и ударился головой. Через непродолжительное время 49-летний пострадавший скончался от полученной травмы головы», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — добавляется в тексте.

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