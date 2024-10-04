В Каменском районе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели пожилого мужчины в результате пожара в Каменском районе Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 4 октября 2024 года в доме по улице Колхозной в селе Вражском Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело 71-летнего хозяина дома. По имеющейся информации, мужчина проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.