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В Пензе водитель автомобиля «Kia Cerato» насмерть сбил двух пешеходов

16:12 | 07.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Водитель автомобиля «Kia Cerato» насмерть сбил двух пешеходов – мужчин 1989 года рождения на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы.

В Пензе водитель автомобиля «Kia Cerato» насмерть сбил двух пешеходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером в минувшее воскресенье, 6 октября, за рулем иномарки находился мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия от полученных телесных повреждений пешеходы скончались на месте, пассажир автомобиля «Kia Cerato» – женщина 1976 года рождения получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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