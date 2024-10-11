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В результате пожара в Лопатинском районе погибли два человека

09:15 | 11.10.2024 | Происшествия

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в деревянном двухквартирном жилом доме площадью 180 кв. метров на улице Набережной в селе Луначарском Лопатинского района Пензенской области поздно вечером в минувший четверг, 10 октября.

В результате пожара в Лопатинском районе погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону, в результате пожара сгорели дом, деревянные надворные постройки общей площадью 200 кв. метров, автомобиль и мототехника.

«В ходе проливки и разборки конструкций огнеборцами МЧС России в доме обнаружены двое погибших — 51-летний мужчина и женщина [в возрасте] 48 лет», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что к ликвидации последствий случившегося привлекались четыре единицы техники и восемь человек личного состава.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарного извещателя в доме не было», — отмечается в сообщении.

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